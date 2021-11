Her 4 kişiden 3'ünde HPV virüsü görülüyor

Son derece bulaşıcı bir virüs olan HPV, aktif cinsel hayatı olan her 4 kişiden 3'ünde görülebiliyor.

Son derece bulaşıcı bir virüs olan HPV, aktif cinsel hayatı olan her 4 kişiden 3'ünde görülebiliyor. Virüs, basit rahatsızlıkların yanı sıra kansere de yol açabiliyor. Human papilloma virüsünün (HPV) cilt teması ile kişiden kişiye bulaşabildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cevdet Karataş, HPV'nin yüzden fazla tipi olduğunu söyledi. Bunların yaklaşık 30 tanesinin erkek ve kadınlarda genital bölge enfeksiyonlarına yol açtığını ve cinsel temasla bulaştığını vurgulayan Karataş, "HPV çok sık görülen bir virüstür. Bazı araştırmacılar cinsel yaşantısı olan her 4 kişiden 3'ünün hayatının bir döneminde genital HPV enfeksiyonuna yakalanacağını öne sürmektedir" dedi.

HPV virüsünün yayılmasında cinsel ilişkinin şart olmadığına değinen Karataş, "HPV en fazla vajinal, anal ve oral ilişki yoluyla yayılır, ama enfeksiyon oluşması için cinsel ilişki olması şart değil. HPV cilt teması ile bulaşır ve yayılır. Cinsiyeti ne olursa olsun enfekte olmuş bir kişiyle cinsel temasta bulunmak virüsün en sık görülen bulaşma şeklidir. Pek çok diğer cinsel yolla bulaşan hastalık gibi genital HPV enfeksiyonu da çoğunlukla belirti vermez" diye konuştu.

HPV'nin kansere de yol açabileceğine dikkat çeken Karataş, "HPV'nin yaklaşık 20 türü genital siğillere yol açar. Bu siğiller vajinanın içinde veya dışında ve penisin üzerinde çıkar. Bu bölgelerin yakınındaki cilde de bulaşabilir. Genital siğiller anüste, vulvada veya rahim ağzında da oluşabilir. HPV'nin yaklaşık 15 türü anüs, rahim ağzı, vulva, vajina ve penis kanseri ile ilişkilidir. Baş ve boyun bölgesi kanserlerinde de yol açar. Bunlar HPV'nin yüksek riskli tipleri olarak bilinir" dedi.

HPV'den korunma yollarının olduğunu ifade eden Karataş, "HPV türlerinin bazıları aşı ile önlenebilir. Bunun dışında HPV enfeksiyonu risklerini azaltmak için tek eşli olmak, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak gerekir. Ancak prezervatif HPV virüsüne karşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Prezervatifin kaplamadığı enfekte olmuş bölgelere temas ile bulunabilir" şeklinde konuştu.

