Arıcılığın püf noktalarını öğrendiler

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Gıda ve Tarım Eğitimleri’nde “Arıcılık” ele alındı. Ziraat Mühendisi Hasan Cengiz, arı türleri ve işlevleri, kovan ve ürün çeşitleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin kırsaldaki çiftçiler ile balkon ve bahçe tarımı yapan kentlilere yönelik düzenlediği “Gıda ve Tarım Eğitimleri” farklı alanlarda devam ediyor. Eğitimin konusu bu kez “Arıcılık” oldu. Akçalar Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Çiftçi Evi’nde gerçekleşen eğitimde Ziraat Mühendisi Hasan Cengiz, arı türleri ve işlevleri, kovan ve ürün çeşitleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularını ele aldı.

Ana arıların önemine değinen Hasan Cengiz, ana arıların güçlü olması ve işlevini tam olarak gerçekleştirmeyen ana arıların değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Cengiz, “Ana arı genç ve işlevini yerine getirebilir olmalı. Ana arı ortalama 7 yıl yaşar. Ekonomik olarak baktığımızda ise ana arılar, 3 yıl verimli olur. İşçi arılar gerektiğinde ana arıyı değiştirir. Ana arıyı, biz değil, arılar seçmeli. Ana arı tektir ve biat etmez. Diğerleri biyolojik olarak ana arıdır. Ana arılar güçlülerle çiftleşir. İrilik ve ağırlık olarak dört arı seviyesindedir. İşçi arılar 21, erkek arılar 24 günde kuluçkadan çıkarken, ana arılar 16 günde ergin hale gelir” dedi.

İşçi arıların ömrünün 45 gün olduğunu belirten Hasan Cengiz, “İşçi arılar 21 gün kovan içinde durur. Ardından dışarı çıkarak uçmaya başlarlar ve artık onlar tarlacı olmuşlardır. Kovana, nektar, polen, propolis ve su getirirler. İşçi arılar ömrünün tamamında bir çay kaşığı kadar nektar taşıyabilirler. İyi bir kovandan günde 45 kiloya kadar bal elde edilebilir” diye konuştu.

Arının gelişebilmesi için polen gerektiğini, bunun için de florası zengin bölgelerin önemli olduğunu vurgulayan Cengiz, Türkiye ve Bursa’nın bu açıdan şanslı olduğunu söyledi. Cengiz, “Dünya’da 12 bin civarında çiçekli bitki var. 12 binin yaklaşık 9 bin civarındaki türü Türkiye’de, bunun da yüzde elliye yakını Bursa florasında var. Ayrıca Uludağ’da endemik bitkilerimiz var. Gezginci arıcılık yaptığımız sürece Anadolu coğrafyasında arıcılık her zaman varlığını sürdürecektir ve kârlı bir iştir. Dünyada arıcılıkta 2. sıradayız” dedi.

Ürün çeşitleri hakkında da bilgiler veren Hasan Cengiz, Bursa’da üretilen arı sütünün, içeriği bakımından bazı bölgelerden çok daha zengin olduğuna dikkat çekti. Hastalık ve zararlılarla mücadele konularına da değinen Ziraat Mühendisi Hasan Cengiz, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Gıda ve Tarım Eğitimleri, 8 Kasım Pazartesi “Budama”, 15 Kasım Pazartesi “Ceviz Yetiştiriciliği ve Bakımı”, 26 Kasım Cuma “Sera Yetiştiriciliği”, 6 Aralık Pazartesi “İncir Yetiştiriciliği, Bakımı ve Pazarın Beklentileri”, 13 Aralık Pazartesi “Aşılama”, 20 Aralık Pazartesi günü de “Tarımsal Sulama” eğitimleriyle devam edecek.

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