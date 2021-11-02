İnegöl Belediyesi dijital dönüşüm ödülü aldı

İnegöl Belediyesi’nin “Belediye 4.0 ile Yeni Nesil Belediyecilik” projesi, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde “Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği” kategorisinde ödüle lâyık görüldü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital değişim ve dönüşüm alanında çağı yakalamak adına yeni adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

75 kurumdan 187 proje sahneye çıktı. Akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan jürinin değerlendirmeleri ile İnegöl Belediyesi, “Belediye 4.0 ile Yeni Nesil Belediyecilik” projesi ile (Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği) kategorisinde üçüncülük ödülüne lâyık görüldü.

Dijital değişim ve dönüşümde attığı adımlarla örnek teşkil eden İnegöl Belediyesi’nin bu alanda elde ettiği başarıyı değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerimize erişimini kolaylaştırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak, ortak akıl ile karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için dijital yeniliklere önem veriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak 7/24 belediyecilik anlayışı ile örnek teşkil eden önemli hizmetlerin altına imza atıyoruz. Dijital dönüşüm alanında ulaşılabilirlik, şeffaflık ve süreklilik anlayışı ile kamu hizmetlerini daha kaliteli ve daha az mâliyetle vatandaşlarımızın her yerden erişilebilecekleri Edevlet kapısı üzerinden sunarak ülke genelinde yerel yönetimler arasında dijital olgunluk seviyesi yüksek en çok hizmet sunan belediye konumunda yer alıyoruz. Dilekçeden evrak takibine, emlâk vergisi bildiriminden vergi ödemelerine, askıda imar plânından imar durum bilgisi sorgulamaya kadar vatandaş odaklı birçok hizmet ile dijital çağın kolaylıklarını 7/24 İnegöl halkına sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.