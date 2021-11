Evcil hayvan mezarlığında duygulandıran yazılar

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Osmangazi ilçesinde 1200 kedi ve köpeğin gömülü olduğu Evcil Hayvan Mezarlığı'nda, hayvanseverlerin, can dostları için mezar taşına yazdıkları yazılar, okuyanları duygulandırıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hayvanlarını gömen kişiler, belli zamanlarda buraya gelerek, mezarlarının bakımını yapıyor. Üzerindeki fotoğrafları değiştiriyor. Kendine göre onunla özlem gidermiş oluyor" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Avrupa'nın en büyük Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi´nin bulunduğu alana, 2007 yılında Türkiye´nin ilk Evcil Hayvan Mezarlığı´nı kurdu. Mezarlık, aradan geçen zamanda tamamen doldu. 1200 kedi ve köpeğin gömülü olduğu mezarlıkta, hayvanseverlerin, can dostları için mezar taşına yazdıkları, `Zeytin gözlüm. Cincır. Elim bir kaza ayırdı bizi. Sen kalbimizde yaşayacaksın´, `Çiçeğim, kara kuzum, kurabiyem, asil oğlum. Seni hiç unutmayacağız´, `Zeytinimiz, melek kızımız. Annesinin aşkı, hayatımın anlamı, prenses yavrusu. Hep içimizde yaşayacaksın´ ve `Zeytinim annesinin mis kokulu kurabiyesi. Seni çok özlüyorum´ gibi yazılar, görenleri duygulandırıyor.

Evcil hayvan mezarlığının bakımı görevliler tarafından her gün yapılırken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hayvanlarını gömen kişiler, belli zamanlarda buraya gelerek, mezarlarının bakımını yapıyor. Üzerindeki fotoğrafları değiştiriyor. Kendine göre onunla özlem gidermiş oluyor" dedi. Dündar, hayvan severlerin, kedi ve köpeklerinin mezarına, bir başka hayvanın defnedilmesine izin vermediklerini de söyledi.

'ÖZLEM GİDERİYORLAR'

Hayvanlarını gömen kişilerin zaman zaman ziyaretçi olarak buraya geldiğini belirten Başkan Dündar, "Burası sahipsiz hayvanlar doğal yaşam merkezi ve Avrupa´nın en büyüğü olma özelliğine sahip. 114 dönümlük alan üzerine kurulmuş olan özellikle sahipsiz hayvanların alınarak tedavisinin yapıldığı ve yasa gereği onların tekrar doğal ortama bırakıldığı bir merkez. Burası özel bir proje. Geçmişimizde de hayvana değer verdiğimiz bir toplum olduğumuzu görüyoruz. Gurabahane-i Laklakan Bursa´da açılmış. Biz de onun devamı olarak bunu sürdürüyoruz. Böyle bir hizmetin yanında 2007 yılında burası açıldığında bir bölümüne de mezarlık yapalım dedik. Hayvansever insanlar çok. 2 bin metrekare alan üzerine mezarlığı açtık. Ölen hayvanları, kedi, köpek gibi evcil hayvanları buraya defnettik. Sahipleri de buraya gelerek onları ziyaret ediyorlar. Onlara özel olarak mermerden mezar yaptılar. Gelip burada anılarını tazeliyorlar. Bu mezarlık şu an dolu vaziyette. Evcil hayvan mezarlığı 2 bin metrekare alan üzerinde bin 200 hayvanın gömülü olduğu bir mezarlık. Hayvanlarını gömen kişiler, belli zamanlarda buraya gelerek, mezarlarının bakımını yapıyor. Üzerindeki fotoğrafları değiştiriyor. Kendine göre onunla özlem gidermiş oluyor. Defnedilen hayvanların üzerine yeni gömü yapılamıyor. Hayvan sahiplerinin kendi yeri oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-11-02 11:36:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.