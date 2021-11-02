Çamaşır asarken canından oldu

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Bursa'da evinin balkonunda çamaşır asarken 15 metre yüksekten beton zemine çakılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi'ye bağlı Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çamaşırları asmak için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 57 yaşındaki Hasna Artaş, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Artaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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