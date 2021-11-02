Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü



Derya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da 3´üncü kattaki evinin balkonuna çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Hasna Artaş (57), hayatını kaybetti. Artaş´ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında oturan Hasna Artaş, balkonda çamaşır asarken, iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Artaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Artaş´ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Hasna Artaş´ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN

2021-11-02 13:01:25



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