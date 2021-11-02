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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydın'ın acı günü

İHA

Başkan Aydın'ın acı günü

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın kayınpederi İsmail Güleç vefat etti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kayınbabam İsmail Güleç Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınacak namazın ardından Yenişehir Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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