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Türkiye’nin en yaşlı atletizmcilerinden 93 yaşındaki Kasım Kavuştu son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Türkiye’nin en yaşlı atletizmcilerinden 93 yaşındaki Kasım Kavuştu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin en yaşlı atletizmcilerinden birisi olan 93 yaşındaki Kasım Kavuştu hayatını kaybetti. Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyesi 93 yaşındaki Kavuştu, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerin de hayatını kaybeden Kavuştu, öğle vakti Davutkadı Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir aydır yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan Kavuştu, 92 yaşında geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘Kazancı Dostluk Koşusu’na katılıp Bursa Masterler Atletizm Kulubü başkanı Namık Budak’tan katılım plaketi kazanmıştı.
Cenaze namazı sonrası konuşan Bursa Masterler Atletizm Kulübü Başkanı Nazım Budak; “Kulübümüzün en tecrübeli, en dinamik üyesini kaybettik. Ufak bir talihsizlik geçirmeden önce bizim kazancı dostluk koşusunda kendisine plaket verdim. Gözlerim doldu, 92 yaşında hala sporla iç içe birisiydi. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bursa Masterler Yönetim Kurulu Üyesi Enver Koç, 93 yaşındaki Kasım Kavuştu için “ Kasım ağabey sürekli birincilikler elde ederdi. Onun yaşına gelip hala yarışan kimse olmadığı için sayısız maratonlar koştu ve birçok başarı elde etti. Kendisi hasta olduğu zaman dahi evdekileri atlatıp İstanbul’a koşuya gelirdi. 1015 kilometre koşar, bizi şaşkına çevirirdi. Vefat etmeseydi 7 Kısam'da Avrasya Maratonu’na katılacaktı. Bu yaşına rağmen onu orada kesinlikle görürdük. Bu camiada çok izler bıraktı, çok üzgünüz. Bursa ve atletizm camiasının başı sağ olsun” diye konuştu.
Kavuştu’nun naaşı Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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