Yunus Emre’ye çifte park Şehit Sinan Uçan’ın adı Yıldırım’da yaşayacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunus Emre mahallesine kazandırılan Kıryolu ve Şehit Sinan Uçan parklarında incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Kıryolu Parkı ve çalışmaları süren Şehit Sinan Uçan Parkı’nda incelemelerde bulundu. Şehirlerin yaşam standartlarının belirlenmesindeki temel kriterlerden birisinin sosyal donatı alanları olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ın marka değerini ve Yıldırımların yaşam standartlarını yükseltmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemize önemli yatırımlar yapıyoruz. Parklar her ne kadar çocuklarımızın oyun alanları olarak düşünülse de aynı zamanda mahalle sakinlerimizin sosyalleştiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan önemli alanlardan birisidir” dedi.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Yunus Emre Mahallesi’ne kazandırılan bin 732 metrekare kullanım alanına sahip, bünyesinde çocuk oyun, spor, dinlenme alanları ile yürüyüş parkuru bulunan Kıryolu Parkı’nda çalışmaların sonuna gelindi. 5 bin 534 metrekare kullanım alanına sahip yürüyüş parkuru, spor, çocuk oyunu gibi alanlarından oluşan Şehit Sinan Uçan Parkı’nda ise çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, “Hem mahallemize değer katacak hem de şehidimize olan vefa borcunu bir nebze de olsa ödememize vesile olacak” diye konuştu.

30 ayda 13 yeni park

Yıldırım’ın yeşil kimliğini yeniden kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nüfusu 700 bini bulan Yıldırım’a kişi başı en az bir metrekare yeşil alan kazandırma vizyonu belirlediklerini hatırlatarak, “Bu bağlamda 30 aylık görev sürecimizde Yıldırım’a 19 bin 205 metrekarelik alanda 13 yeni park kazandırırken, 23 parkta 44 bin 729 metrekarelik yenileme gerçekleştirdik. Toplam 9 bin 839 metrekarelik kullanım alanına sahip 7 parkımızın ise yapım çalışmalarını devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.