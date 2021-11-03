Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı

Nilüfer Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve yapılandırma Kasım dönemi taksitleri ödemelerinde, vatandaşa alternatif ödeme seçenekleri sunuyor.

Nilüfer Belediyesi vergi ödemelerinde geliştirilen alternatif hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ikinci kısmı 1 Kasım itibariyle ödenmeye başladı. Ay sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle, Göçmen Konutları’ndaki veznelerden, Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de tahsildar ve veznedarlarca vergi döneminde haftada bir gün nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecek.

İsteyenler ayrıca, Beşevler Karafatma Meydanı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Özlüce Ardıç Park yanı, İl Tapu Müdürlüğü ve Ataevler Magazin Outlet önünde bulunan Nilüfer Belediyesi ödeme noktası olan Akıllı Vezne Sistemi (AVS)’den nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi’nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak veya mahalle muhtarları aracılığıyla iletişime geçip taleplerini bildirerek mobil vezne yoluyla ödemelerini nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecek.

İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler de, Nilüfer Belediyesi’nin www.eislem.net web sitesi ve Türkiye.gov.tr / edevlet üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak vergilerini kolaylıkla ödeyebilecek.

Nilüferliler, PTT şubelerinden Nilüfer Belediyesi’nin 488666 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 hesabına ödemelerini yapabilecek. İsteyen vatandaşlar, Halkbank bankoları ve ATM’lerden nakit olarak ödeme yapılabilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin, iki adet “Mobil Vezne” aracı da, vatandaşlara saat 09.0015.30 saatleri arasında kendi mahallelerinde hizmet veriyor. Mobil vezneler; 4 Kasım Perşembe günü Ahmet YeseviAtaevler, 5 Kasım Cuma günü BalatCumhuriyet, 8 Kasım Pazartesi günü MinareliçavuşBüyükbalıklı, 9 Kasım Salı günü Kızılcıklıİrfaniye, 10 Kasım Çarşamba günü IşıktepeErtuğrul, 11 Kasım Perşembe günü FethiyeGökçe, 12 Kasım Cuma günü ÜçevlerÜrünlü, 15 Kasım Pazartesi günü DemirciYüzüncü Yıl, 16 Kasım Salı günü Odunluk19 Mayıs, 17 Kasım Çarşamba günü Konak29 Ekim, 18 Kasım Perşembe günü KültürÜçevler, 19 Kasım Cuma günü GümüştepeAltınşehir, 22 Kasım Pazartesi günü İrfaniye23 Nisan, 23 Kasım Salı günü BüyükbalıklıÖzlüce, 24 Kasım Çarşamba günü GökçeKaraman, 25 Kasım Perşembe günü FethiyeKızılcıklı, 26 Kasım Cuma günü EsentepeCumhuriyet, 29 Kasım Pazartesi günü 29 EkimAltınşehir ve 30 Kasım Salı günü Konak23 Nisan mahallelerinde hizmet verecek.

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