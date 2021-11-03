Bursa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden çoğunun ihraç edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, FETÖ/PDY´ye yönelik yürüttükleri soruşturmada, çoğu ihraç edilmiş 16 TSK personelinin örgütle bağlantılarının devam ettiğini ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıklarını tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan 16 şüphelinin adreslerine, bu sabah operasyon düzenlendi.

Bursa, İstanbul, Kırşehir, Hatay, Ankara ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 teğmen, 3 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 açıkta üsteğmen, 1 emekli astsubay, 2 ihraç teğmen, 1 ihraç astsubay, 2 ihraç uzman çavuş, 1 sağlık teknikeri ve 3 mahrem imam gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bursa TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 16 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-11-03 10:51:57



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