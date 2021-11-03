Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park hâlindeki otomobil alev alev yandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Tunçtan, aracını park edip evine gitti. 2 saat sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılmaz hâle gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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