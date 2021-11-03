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Tohumluk mısır ve ayçiçeği üreticileri firmalardan destek bekliyor Erdem: “Fiyatlar güncellenmezse üretim düşer”

İHA

Tohumluk mısır ve ayçiçeği üreticileri firmalardan destek bekliyor Erdem: “Fiyatlar güncellenmezse üretim düşer”

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, tohumluk mısır ve ayçiçeği üreten firmaların çiftçinin yanında olması gerektiğine dikkat çekerek, “Maliyetler ortada, şartlar ortada. Tohum firmalarının bunları göz önüne alarak çiftçiye verdikleri fiyatları güncellemesini istiyoruz. Aksi takdirde üretim düşer” ifadelerini kullandı.
Tohumluk mısır başta olmak üzere ayçiçeği üretiminde yaşanan sıkıntıları bölge kamuoyuyla paylaşan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, bu yıl çok düşük kalan tohumluk mısır ve ayçiçeği fiyatlarının çiftçinin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Bu yılki fiyatların çiftçinin maliyetleri de göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdem, tohum firmalarını üstü kapalı uyararak, “Firmaların çiftçiye ödeyeceği fiyatlar beklentileri karşılamazsa, bu yıl üretimde ciddi bir düşüş yaşanabilir.” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, dikkat çeken şu açıklamayı yaptı: “Zor günler geçiren çiftçiler geçen yıl anlaşma yaptığı tohum firmalarının vermiş olduğu paranın revize olmasını yani günün şartlarına göre güncellenmesini istiyor. Ticarî mısıra göre daha zor şartlarda yetişen tohumluk mısır kazançlarını kıyasladığımızda, bu yılki fiyatlar oldukça düşük kaldı. Şu asla unutulmasın ki, Bursa bölgesi tohumluk mısır üretiminde Türkiye’de zirvede bulunuyor. Hal böyleyken, tohumluk firmalar bu yıl iklimsel şartlar ve enflasyon kaynaklı zorluklar yaşayan çiftçilerimizin yanında olmalıdır. Çiftçiler olarak her yıl üretmeye devam ediyoruz. Ancak, bu yılki şartlar ve fiyatlara baktığımızda önümüzdeki yıl üretimde azalmaların olacağını düşünüyorum. İcar fiyatlarının, gübre ve ilaç fiyatlarının, mazotun ve işçilik gibi girdi maliyetlerinin yüzde 100 ve yüzde 150’lere yükseldiği bu dönemde, matematiğe sığmayan tohumluk mısır ve ayçiçeği fiyatları çiftçiyi çıkmaza düşürmüştür. Bu yıl tüm tohum firmalarının üreticinin yanında olmasını ve katkı sağlamasını bekliyoruz. Aksi takdirde bölgemizde üretim ciddi oranda düşer” şeklinde konuştu.
Öte yandan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey’deki tohumluk mısır ve ayçiçeği üreten çiftçiler gibi sıkıntılı günlerden geçen Mustafakemalpaşa ve Yenişehir çiftçisinin de arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

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