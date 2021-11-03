Yenişehir Havaalanında hedef Avrupa ülkeleri Yurtiçi ve yurt dışına yeni seferler için çalışmalar başladı

Yenişehir Uluslararası Havalimanında yurt dışı ve yurtiçi seferlerinin başlaması için çalışmalar başladı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Yenişehir Uluslararası Havalimanından Rusya, Fransa, İtalya, Almanya ve Balkan ülkeleri ve iç hatlarda Diyarbakır, Gaziantep, Artvin, Van, Kars, Urfa Elazığ, Adıyaman, Adana, Antalya, Samsun, Sivas, Antalya, Üsküp ve Kıbrıs’a seferlerin konulması için turizm şirketleri, iş dünyası, havayolu şirketleriyle görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, yurt içi ve yurt seferlerinin artması için hummalı mesai harcıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Mustafa Esgin, “Yurt dışında Rusya’nın Moskova şehrine uçak seferlerinin konulması için turizm şirketlerinden ve iş dünyasından talepler var. Moskova, fuarlar, turizm ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu bir bölge. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Yine Fransa Paris, İtalya, Almanya, Ukrayna Kiev ve Balkan ülkelerine seferlerin olmasını istiyoruz. Buralara seferler konulması durumunda yüzde yüz doluluk olması gerekiyor. Bu ülkelerde de ticarî ve turizm alanlarında ciddi ilişkilerimiz var. Bunun içinde havayolu şirketleri ve diğer kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Milletvekili Esgin, “Öncelikli hedefimiz Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanımızda pandemi öncesi olan Diyarbakır Gaziantep seferlerini yeniden hayata geçirmek. Pandemi bütün dünyayı etkiledi. Bir yandan da Artvin, Van, Kars, Urfa Elazığ, Adıyaman, Adana, Antalya, Samsun, Sivas, Antalya, Üsküp ve Kıbrıs’a seferler konulması için çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu olaylara siyasî olarak değil, Bursa’nın meselesi olarak bakıyoruz. Ben on yıldır mücadele ediyorum. Sürekli toplantılar düzenliyoruz. Hedeflerimiz belli, bu yolda da kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

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