Bursaspor Kulübü’nden İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a ziyaret

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Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyemiz Batu Demirtaş İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iç saha maçlarımızda alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilerek görüş alışverişlerinde bulunuldu. Başkanımız Hayrettin Gülgüler, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan nezdinde tüm emniyet personeline teşekkürlerini iletirken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan takımımıza başarılar diledi.”

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