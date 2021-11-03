Bursaspor Kulübü’nden İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Kulübü’nden İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a ziyaret

İHA

Bursaspor Kulübü’nden İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a ziyaret

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyemiz Batu Demirtaş İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iç saha maçlarımızda alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilerek görüş alışverişlerinde bulunuldu. Başkanımız Hayrettin Gülgüler, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan nezdinde tüm emniyet personeline teşekkürlerini iletirken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan takımımıza başarılar diledi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Yüz yüze eğitime devam" kararı velilerin ve esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER "Yüz yüze eğitime devam" kararı velilerin ve esnafın ...
Sis 5 gün Bursa'yı etkisi altına alacak
YEREL HABERLER Sis 5 gün Bursa'yı etkisi altına alacak
STK'lardan Musa Aydın'a destek
YEREL HABERLER STK'lardan Musa Aydın'a destek
Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde
YEREL HABERLER Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan ...
Bulgar diplomatlardan seçim ziyareti
YEREL HABERLER Bulgar diplomatlardan seçim ziyareti
Büyükşehir’den Kızılay’a anlamlı bağış
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Kızılay’a anlamlı bağış
Yenişehir Havaalanında hedef Avrupa ülkeleri Yurtiçi ve yurt dışına yeni seferler için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Yenişehir Havaalanında hedef Avrupa ülkeleri Yurtiçi ...
Mudanya Anadolu İHL'den uluslararası başarı
YEREL HABERLER Mudanya Anadolu İHL'den uluslararası başarı
Fetih Müzesi’nde ‘40 yıllık hatır” sergisi
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde ‘40 yıllık hatır” sergisi
Yıldırım’da ulaşımın konforu artıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da ulaşımın konforu artıyor
Tohumluk mısır ve ayçiçeği üreticileri firmalardan destek bekliyor Erdem: “Fiyatlar güncellenmezse üretim düşer”
YEREL HABERLER Tohumluk mısır ve ayçiçeği üreticileri firmalardan ...
Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu
Elmasbahçeler hizmet binası yükseliyor
YEREL HABERLER Elmasbahçeler hizmet binası yükseliyor
Bursa'da kaza; 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kaza; 4 yaralı
Bursa’nın kentsel anayasası çıkarıldı BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu: "Belediyeler kentsel dönüşüm projeleri için merkezî bütçeden ilave pay almalılar" "Bursa için kentsel dönüşüm tercihten öte bir zarurettir"
YEREL HABERLER Bursa’nın kentsel anayasası çıkarıldı BTSO İnşaat ...
Aralarında rütbelilerin de bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 16 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aralarında rütbelilerin de bulunduğu FETÖ/PDY üyesi ...
Bursa’da ’ölüm korkusu’ cinayetlerine müebbet ve 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa’da ’ölüm korkusu’ cinayetlerine müebbet ve 18 ...
Bursaspor’da en çok skora Massimo Bruno etki etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da en çok skora Massimo Bruno etki etti
2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı
YEREL HABERLER 2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü; 4 yaralı
Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı
YEREL HABERLER Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı
'Ölüm korkusu' cinayetlerine ömür boyu ve 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER 'Ölüm korkusu' cinayetlerine ömür boyu ve 18 yıl ...
Perde çocuklar ve gençler için açılıyor
YEREL HABERLER Perde çocuklar ve gençler için açılıyor
ABD'nin en prestijli ödülünü alan Irmak, kendi oyun şirketini kurmak istiyor
YEREL HABERLER ABD'nin en prestijli ödülünü alan Irmak, kendi oyun ...
Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti
YEREL HABERLER Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.