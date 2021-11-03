İTSO üye eğitimlerine devam ediyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine “TRIZ ile rekabetçi avantajı yakalayarak işletmeleri öne çıkarma” eğitimi verdi.

İTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu tarafından “problem çözme teorisi” olarak da tanımlanabilen TRIZ ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunularak firmaların karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri muhtemel sorularda ne gibi çözüm yolları üretebilecekleri anlatıldı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen eğitimin ilk oturumunda; “Yeni rekabet koşulları ve İnegöl’e getirdikleri”, “Rekabet koşullarında tedarik zincirinin yönetimi: farklılık, odaklılık ve maliyet düşürme”, “TRIZ ile hızlandırılmış Değişim, İnovasyon ve ArGe” ve “TRIZ metodunun temel araçları”, ikinci oturumunda ise “TRIZ uygulaması bir işletmede nasıl yapılır?”, “Akıllı mobilya üretimi ve dekorasyonu için TRIZ uygulamaları”, “Hizmet sektöründe (perakende, konaklama, yemek içecek, bankacılık vb.) TRIZ uygulamaları”, İmalat ve üretim (mobilya, tekstil vb. sektörlerinde) TRIZ uygulamaları” konuları ele alındı.

Eğitim programı ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Pandemi döneminde online olarak düzenlemekte olduğumuz eğitim programlarını normalleşme süreci ile birlikte yeniden fiziksel ortamda gerçekleştirmeye başladık. Üyelerimizin gelişimleri ve çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda söz sahibi olabilmeleri için geçmişte olduğu gibi bugün de elimizden gelen desteği vermek için çaba gösteriyoruz. Bu noktada düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son olarak düzenlediğimiz TRIZ eğitimi ile üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara yönelik farklı çözüm yolları üretebilmeleri ve oluşabilecek aksaklıklara mahal vermemeleri açısından önemli bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarımız açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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