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Motosiklet grubunu kahreden kaza Cep telefonuna cevap vermek için emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet alev aldı; 2 ağır yaralı 2 genç ağır yaralanırken, grup halinde seyreden diğer motosikletli gençler göz yaşlarına boğuldu

İHA

Motosiklet grubunu kahreden kaza Cep telefonuna cevap vermek için emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet alev aldı; 2 ağır yaralı 2 genç ağır yaralanırken, grup halinde seyreden diğer motosikletli gençler göz yaşlarına boğuldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı. Motosiklet alev alırken, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir otoyolunun Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Eda Özkınacı (44), 34 DUS 319 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, telefonuna cevap vermek için otomobilini emniyet şeridine çekti. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan İsmail Uçar (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürücü İsmail Uçar ile arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet Göktuğ Kurt (20) yola savruldu.
Motosiklet alev aldı
Çarpmanın şiddeti ile motosiklet alev aldı. Alevler arasında kalan motosiklet yoldan geçen başka araçlardan inen sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürüldü. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Uçar ile yolcu Ahmet Göktuğ Kurt yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslara konan yaralı iki genç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü İsmail Uçar’ın durumunun ağır olduğu ve Orhangazi'deki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Otomobile çarpan motosikletli gençlerin, grup halinde motorlarla İstanbul’a gittikleri öğrenildi. Kazazede gençlerin motosikletli arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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