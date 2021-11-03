İznik’te çalılıkların arasında sızan alkollü genç görenleri korkuttu

Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya bahçesinde çalılıkların içinde hareketsiz yatan kişi görenleri korkuttu. Gencin alkollü olduğu ve çalılıkların içinde sızdığı ortaya çıktı.

Olay, İznik’in Ayasofya bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılıkların içinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre hareketsiz yatan adan adamın alkollü olduğu anlaşıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, polis ve sağlık ekiplerini görünce şaşırdı. Ekipler vatandaşı alarak ikametgahına bıraktı.

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