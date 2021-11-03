Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSAİstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarpan motosikletten fırlayarak yola savrulan sürücü İsmail Uçar (18) ile arakasındaki arkadaşı Ahmet Göktuğ Kurt (20), ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaparken, otomobil sürücüsü Eda Özkınacı ise (44) şoka girdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursaİstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 DUS 319 plakalı otomobilin sürücüsü Eda Özkınacı, iddiaya göre cep telefonuna cevap vermek için aracını emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyir halinde olan İsmail Uçar, henüz plakası belirlenemeyen motosikletle önünde seyreden başka bir aracı emniyet şeridini kullanarak geçmek istediği sırada park halinde bulunan 34 DUS 319 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü İsmail Uçar ile arkasındaki Ahmet Göktuğ Kurt yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Eda Özkınacı ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, yaralı iki kişinin yakınları ise kaza yerine gelerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ekipleri, olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanede müdahalesi yapılan İsmail Uçar´ın, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-11-03 21:17:22



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