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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

İHA

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Türkiye’de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olan Yeşim ile kadın ve genç kızların güçlenmesi için çalışmalar yapan Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Kelebeğin Dünyası Projesine, Karapınar Mahallesi’ndeki kadınlar da dahil oldu.
Kadınların eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve haklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla 2013 yılından bu yana “Kadın Değişirse, Toplum Değişir” başlığı ile yapılan projede hedef kitle her geçen yıl genişlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Yeşim’in de yer aldığı Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesindeki kadınlara yönelik “Güçlü kadınlar, umutlu yarınlar” sloganıyla hayata geçirilen projeyle her ay kendi alanında uzman konuşmacılar kadınlarla buluşturulacak.
Bu kapsamda ilk olarak 3960 yaş aralığındaki kadınlar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan ekimde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) sağlık taramasından geçirildi. Uludağ Soroptimist Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Sazcılar’ın eşlik ettiği bu taramanın ardından KETEM’de görevli doktorlar da Karapınarlı kadınları bilgilendirdi. Bu etkinliğin devamında ise kadınlar, 2 Kasım Salı günü Yıldırım Belediyesi Karapınar Mahalle Konağı’nda düzenlenen “Meme Kanseri” konulu söyleşiye katıldı. Mamer Cerrahi Merkezi kurucularından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tayanç Öncel’in konuşmacı olduğu söyleşide kadınlar; meme kanserinin belirtileri, erken tanı, evde muayene ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi aldı.
Dr. Öncel, 40 yaş üstü kadınlarda meme kanseri görülme riskinin arttığına işaret ederek, meme kanseri türünde erken teşhisin son derece önemli olduğunun ve hayat kurtardığının altını çizdi. Yapılan son araştırmalara göre her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öncel, “Meme kanseri yüzde 85 oranında ağrısız, ancak yüzde 15 oranında da ağrılı kitleler şeklinde kendini gösteriyor. Kadınların 20 yaşından itibaren evde kendilerini muayene etmeleri, 40 yaştan sonra ise 2 yılda bir mamografi çektirmeleri son derece önem arz ediyor. Memede ya da koltuk altında ele gelen bir kitle, meme ucunda akıntı, çökme ya da şekil bozukluğu tespit edilmesi durumunda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerekiyor.” dedi.
Söyleşinin ardından Karapınarlı kadınların sorularını yanıtlayan Dr. Tayanç Öncel’e Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü ve Uludağ Soroptimist Kulübü Üyesi Dilek Cesur tarafından projeye katılım ve desteğinden dolayı teşekkür sertifikası takdim edildi.

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