Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaelispor maçının çok kritik olduğunu ve her maçı olduğu gibi bu karşılaşmayı da kazanmak istediklerini belirtti. Transferle ilgili yöneltilen soruya ise Bizati, “Şu an için kadroyu yeterli buluyorum. Ama kötü gidiyorsak, o zaman bazı kişilerle yollar yarılır ve yerine birisi gelir. Bu herkes için geçerli” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: “Biz birlikte olunduğunda nelerin yapılacağını gösterdik. Kocaeli kampında iyi hazırlandık. Detay vermedik ama psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırlandık o da görülmeye başlandı. Mükemmel bir oyun oynamasak da mükemmel sonuçlara ulaşmak istiyoruz.”

“Kampımız olmayacak”

Kocaelispor maçının önemine değinen Bizati, “Maç maç gideceğiz. Kocaelispor maçında da 3 puan var. Her şeyi yapacağız bunun için. Kazanmadan harcamak yok. Kazanma duygusu olması gerekiyor. Yönetimimiz de yapıyor. Herkes aslanlar gibi mücadele ediyor. Kocaelispor maçı sonrası Milli araya gireceğiz. Çalışan takımlar için aralar her zaman avantajdır. Benim düşüncemde biz hep çalışacağız ve iyiye gideceğiz. O yüzden hep sezon başında gelseydik farklı olurdu diyorum. Bu arada hazırlık maçımız olacak. Kampımız olmayacak gibi görünüyor. 2 günlüğüne bir yere gitmek yanlış olur. Özlüce İbrahim Yazıcı’da çalışmalarımızı değerlendireceğiz” dedi.

“Transfer için henüz erken”

'Devre arasında transfer düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise Özcan Bizati şu cevabı verdi: “Transfer için çok erken. Şu an için eldeki oyuncuların yeterli olucağına inanıyorum. Bizden ayrılmak isteyen, çalışmak istemeyen olabilir. Eğer oyunculardan giden olursa farklı olur. Buna oyuncular karar verecek. Biz hedefte var mıyız yok muyuz onlar karar verecek. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ama kötü gidiyorsak, o zaman bazı kişilerle yollar yarılır ve yerine birisi gelir. Bu herkes için geçerli.” Özcan Bizati ayrıca, maç kadrosunu son ana kadar yapmadığını, rakibe karşı da yapacakları analizlerle maç gününe kadar değişiklikler yapabildiğinin altını çizdi.

“Jorquera Barcelona’ya gitti, geldi”

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, sakatlıkları devam eden futbolcularla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bizati, şunları söyledi: “Jorquera Barcelona’ya gitti geldi. İyi bir tedavi uygulandı. O paralelde çalışıyor. 2 hafta sonra takımla birlikte çalışacak. Ondan sonra hazırlanması kendisine bağlı. 1015 dakika kullanılmaya başlanacak. O da bize yeni transfer gibi olacak. İsmail Çokçalış da çalışıyor. Tıbbi sürece henüz dolmadı. O süreci bekliyoruz. Furkan Emre Ünver de milli takım sonrası hazır olacak.”

“Tim Matavz ismine yakışır oynamalı”

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Tim Matavz’la ilgili şunları söyledi: “Tim Matavz’dan daha iyisini bekliyoruz. İsmine yakışır oynaması gerekiyor. Ben memnun muyum? Hayır değil. Batuhan’dan da beklentim yüksek. Çok güvendiğim bir oyuncu. Batuhan da iyi geliyor. Rekabet oluşacak. Rakibe göre veya oyunun gidişine göre tercih yapacağız.” 53 yaşındaki teknik adam ayrıca birinci kaptanlarının Emirhan Aydoğan olduğunu yineledi.

