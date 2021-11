Karacabey, üniversite öğrencilerinin çalışma alanı oldu

Bu yıl çalışma alanı olarak Karacabey’i belirleyen Bursa Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bölümü 2. sınıf öğrencileri, Karacabey’e yaptıkları ziyarette, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Karacabey’i de sahada gezen öğrenciler, çalışmalarına yönelik izlenimlerde bulundu.

Bu yıl çalışma alanı olarak Karacabey’i belirleyen Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencileri, önceki gün Karacabey’i ziyaret etti. Öğrenciler, ilk olarak Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte başkan yardımcısı ve daire müdürleri ile bir araya geldi. Görüşmede Başkan Özkan, öğrencilerin sorularını cevaplayarak, özellikle şehrin demografik yapısı, yaşam ve gelir kaynakları, hayat standartları gibi başlıklarda öğrencilere ayrıntılı bilgiler verdi. Özkan ayrıca belediyecilikle alakalı bahsettiği konularda 3T vizyonu, Karacabey’in dünü, bugünü ve geleceğine dair detaylı bilgilendirmelerde bulunurken, Karacabey Longozundan ve TEKNOSAB’ın şehre olan artılardan bahsetti.

Her türlü desteğe hazırız

Bu yılki çalışmalarında Karacabey’i ele alan Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci ve öğretmenlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey’imizin böyle bir alanda, bir üniversite tarafından ele alınmasından oldukça memnunuz. Bu anlamda ben ve mesai arkadaşlarımız, sizlere tüm konularda seve seve yardımcı olmaya ve bundan sonra da bu tarz çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimizle çok güzel bir atmosferde buluştuk ve çok keyifli bir sorucevap bölümü geçirdik. Her birine teşekkür ediyorum” dedi.

