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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO üyeleri, ABD’nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında

İHA

BTSO üyeleri, ABD’nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında 40 firmadan yaklaşık 60 kişilik heyetle ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX2021) Fuarı’na katıldı. BTSO üyeleri, 2 trilyon doları aşkın küresel otomotiv satış sonrası endüstrisini temsil eden fuarda, yeni ürünlere, iş çözümlerine ve işbirliği fırsatlarına odaklandı.
Küresel Fuar Acentesi ile bugüne kadar 200’den fazla yurt dışı iş gezisi programı düzenleyerek Bursa’nın dış ticaret performansına katkı sağlamayı sürdüren BTSO, dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda bulunan ABD’ye temaslarını artırdı. Türkiye’nin en önemli hedef pazarları arasında bulunan ABD’nin farklı bölgelerinde gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinde son 2 ayda düzenlenen Franchise Expo, LA Textile ve High Point gibi fuarlara BTSO organizasyonuyla katılan Bursa iş dünyası temsilcileri, şimdi de 2 milyar dolarlık küresel otomotiv yenileme pazarı endüstrisini temsil eden AAPEX 2021 Fuarı’nda yer aldılar. Otomotiv yan sanayi sektöründe yeni ürünler, iş çözümleri ve ağ oluşturma fırsatları sunan AAPEX 2021, 40’ı aşkın ülkeden yaklaşık 700 stantlı iştirakçiyle gerçekleştirildi. Fuarda, otomotiv içdış aksesuarlarından soğutuculara, otonom araçlardan pillere, fren sistemlerinden araç bilgisayarlarına kadar yüzlerce ürün ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin ihracatçılar için kritik bir hedef pazar konumunda olduğunu söyledi. Söz konusu pazara ihracat yapmak veya pazar payını artırmak isteyen firmaların, bu pazara yönelik birçok dış pazardan farklı olarak etkili stratejiler geliştirmesi gerektiğini ifade eden Şener, “Bursa iş dünyası olarak bizler de ABD pazarındaki etkinliğimizi artırmak istiyoruz. ABD, 11 milyon adet ile dünyanın en büyük motorlu araç üreticileri arasında yer alıyor. ABD, aynı zamanda yıllık 17,5 milyon adetlik büyük bir iç pazara da sahip. Ülkenin otomotiv ithalatı 2020 yılında 354 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 3 yıldır ülkemizden ABD pazarına yapılan otomotiv endüstrisi ihracatı 1 milyar seviyesinde gerçekleşse de sahip olduğumuz potansiyel ve pazarın büyüklüğüyle bu rakamı çok daha yüksek seviyelere taşıyabiliriz. Buna istinaden Bursa iş dünyası olarak ABD’ye son 2 ayda 4 farklı iş gezisi organizasyonu düzenledik. Ticari hayatın da normalleşmeye başlaması ve yurt dışı iş gezisi organizasyonlarımızla firmalarımızın ABD pazarında çok daha etkin bir konumda yer alacağına inanıyoruz.” dedi.
BTSO Meclis Üyesi Ömer Eşer de pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından ABD öncülüğünde açılan fuarların firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağını söyledi. BTSO’nun şehrin ihracatçı kimliğini farklı projelerle desteklediğine işaret eden Eşer, “İmalatçımızın, üreticimizin ufkunun açılması gerekiyor. Bu noktada cesaretlendirilmeleri yurt dışında başarıya ulaşmaları açısından çok büyük önem taşıyor. Ayrıca, ihracatçı firmalar olarak ABD gibi dünyanın en büyük pazarlarında da yerimizi almamız lazım. Bu kapsamda yaptığı çalışmalarla ihracatçılarımızı destekleyen BTSO Yönetim Kurulu’muza teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.
sanayi sektör temsilcileri katıldı.
BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen ABD Yurt Dışı İş Gezisi Programı’na katılan firmalar, KOSGEB’den 10 bin TL’ye, BTSO’dan da bin TL’ye kadar destek alabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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