DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanık: Çocuklarım var, tahliyemi istiyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanık: Çocuklarım var, tahliyemi istiyorum

DHA

DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanık: Çocuklarım var, tahliyemi istiyorum


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir süre birlikte yaşadığı S.K.'yi (26), bıçak zoruyla kaçırmaya çalışırken DHA muhabirlerinin durdurduğu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Tolgahan Toktaş'ın (25) yargılanmasına başlandı. "Çocuklarım var, tahliyemi istiyorum" savunması yapan Toktaş'ın tutukluk halinin devamına karar verildi.
Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. bir süre birlikte yaşadığı ve 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı, şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu öğrenen Toktaş, kadının kapısına dayandı. S.K. ile bir süre tartışan Toktaş, kadını bıçak zoru ile evden çıkartıp taksiye bindirdi. Toktaş'tan korkan taksi şoförü, bir süre sonra aracı Çiçek Caddesi'nde durdurup aşağı indi. S.K. taksiden inmek istedi fakat Toktaş engel oldu.
Bu sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Toktaş'ın belindeki bıçağı fark etti. Olaya müdahale eden Evren, S.K.'yi taksiden çıkarıp Toktaş'ın belindeki bıçağı aldı. O anları ise Seymen kayıt altına aldı. Çevredekilerin de yardımıyla polise haber veren Evren ve Seymen, ekipler gelene kadar S.K.'yi kendi araçlarına alarak korumaya çalıştı. Olay yerine gelen polis Toktaş'ı gözaltına aldı, muhabirler de bıçağı ekibe teslim etti. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Toktaş, tutuklandı.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde, sanık Tolgahan Toktaş hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, nitelikli cinsel saldırı, bilişim sistemine girme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve silahla tehdit' suçlarından 15 ile 40 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya Toktaş SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
'FACEBOOK'TAN EMLAKÇILARI BULUP ADRESİNİ TESPİT ETTİM'
Mahkemedeki savunmasında S.K. ile 7 yıl dini nikahlı olarak evli kaldığını belirten Toktaş, "Eşim haziran ayında çocukları da alarak evi terk etti. Aramızda bazı problemler olduğu için koruma kararı aldırdı, buna rağmen 25 Haziran'da kendi rızasıyla yanıma geldi. Aramızdaki meseleyi halletmiştik. Gece Görükle'de bir apartta kaldık. Ertesi sabah evin anahtarını alacağını söyleyerek gitti, bir daha kendisine ulaşamadım. Ortak bir Facebook hesabımız vardı, ikimizin telefonunda da açıktı. Facebook'tan görüştüğü emlakçıları bularak, adresini tespit ettim. Bu sırada çocuklarımızdan biri kaybolmuştu. Kapıyı evin temizliğini yapan iki kadından biri açtı. İkisini de gönderdim. Normalde kapalı olan eşimin başının açık ve altında tayt olduğunu gördüm. Çocuğumuz kaybolmasına rağmen haberi de yoktu. Tartışırken itekleyip yatağa düşürdüm. Oradan aldığı bıçakla bana saldırdı. Aramızda boğuşma yaşandı. Bıçağı aldım ancak kendisine kesinlikle vurmadım. Burnuna vurmadım önceden kırıktı. Müştekiye cinsel saldırıda bulunduğum iddiası doğru değildir. Kendi rızasıyla giyindi, evden çıktık. Taksiye bindi, olay günü annemin yanında bulunan çocuklarımızın yanına gidiyorduk. Yolda taksiciye, arabadan inmek istediğini, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Arabadan birkaç defa atlamak istedi, tuttum. Mahalleye girince yine indi, bindirirken bir kadın geldi. 'Belinde bıçak var' dedi, elimi havaya kaldırıp almasına müsaade ettim" ifadelerini kullandı.
'TAKSİDEKİ PANİK BUTONUNA BASTIM'
Duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförü Ahmet Çiftsüren, "Seyir halindeyken sanık 'niye böyle yapıyorsun, iki çocuğumuz var' dedi, kadın da sesini çıkarmadı. Yolda kadın inmek istedi, sanık yola devam etmemi söyledi. Yolda tartışmaları devam edince taksi durağındaki arkadaşlara mesaj atarak, polis ekibinin beni durdurmasını istedim. Ancak yolda polis ekibi görmedim. Gökdere Kavşağı´ndan Setbaşı'na çıktığımda araçtaki panik butonuna bastım. Çünkü olayın daha fazla büyümesini ve bir olaya tanık olmak istemiyordum. Sanığın mahallesine gelince, el frenini çektim. Sonra gazeteciler geldi, taksiden aşağı indim. Erkek ile kadın da arabamdan indi. Olayın sakinleştiğini görünce onları bıraktım. Yolda giderken polisin karşıdan geldiğini gördüm. Herhalde olay yerine gidiyorlardı" dedi.
'BELİNDEKİ BIÇAĞI GÖRÜNCE ARACIMI DURDURDUM'
Tanık olarak dinlenen DHA Muhabiri İsmail Hakkı Seymen de "Aracımla giderken yolda kalabalık olduğunu gördüm. Sanığı belinde bıçağı fark edince aracımı durdurdum. Kalabalığın yanına gittik. Araçtaki kadın ve erkek aşağı indi. Kadının yardım çağrısı üzerine durduk. O anları ise kameramla kayıt altına aldım" diye konuştu. Kadını kurtaran DHA Muhabiri Derya Evren de "Olay günü başka bir habere giderken kalabalığı gördük. Taksici dışarıdaydı. Sanık ile mağdur arabada bulunuyordu. Bayan taksinin kapısını açıp, 'ne olur, beni kurtarın' dedi. Daha sonra isminin S. olduğunu öğrendiğim kadını dışarıya çıkardım. İkisini birbirinden uzak tutmaya çalıştık. Sanık müştekinin eşi olduğunu, bayan da eşi olmadığını belirtti. Bana sanığın kendisini bıçak zoruyla arabaya bindirdiğini söyledi. Bıçağı sanığın belinde gördüm. Yanına gittim, 'bıçağı ver' dedim. O da bıçağı bana verdi" ifadelerini kullandı.
Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, Toktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu sırada söz alan Toktaş, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek tahliyesini istedi. Heyet, eksik evrakın tamamlanmasını talep ederek duruşmanın ocak ayında yapılmasına karar verdi.
'HAMİLELİK SÜRECSİNCE DE BENİ DARP ETTİ'
Öte yandan sanık Toktaş ile aynı duruşmada karşılaşmamak için bir gün önce Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek ifade veren S. K., şunları söyledi:
"Evliliğimin başından beri eşim, beni tehdit etmektedir. Sanık sürekli olarak uyuşturucu madde kullanmaktadır. Bu nedenle bir ekonomik geliri olmadığı için, evin geçimi benim üzerimdeydi. Sanık benden uyuşturucu madde almak için para istiyordu. Her seferinde vermeyince kavga çıkarıyordu. Çalıştığım bir işim yoktur. Almanya'dan gelen babamın yardımıyla geçimimi temin etmekteyim. Sanıktan iki çocuğum vardır. Hamilelik sürecince de kendisinden darp gördüm. Bu konuda şikayetçi olmuştum. Sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Adreslerimi değiştirdim. Yine bizi buldu, sanıktan şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-11-04 15:48:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi fotoğraf maratonu başlıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi fotoğraf maratonu başlıyor
Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu
YEREL HABERLER Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu ...
Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti
Yeniden yeşil Muğla için güç birliği Yıldırım Belediyesi, Muğla’da yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi için ‘Geri dönüştürülebilir atıklarınız fidana dönüşüyor’ kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Yeniden yeşil Muğla için güç birliği Yıldırım ...
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu
YEREL HABERLER Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ...
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
YEREL HABERLER Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 ...
Bursa'da yarın iki bakan temaslarda bulunacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Özer, yarın Bursa'da olacak
YEREL HABERLER Bursa'da yarın iki bakan temaslarda bulunacak Enerji ...
Büyükelçi Taşhan Ak Outomotive’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükelçi Taşhan Ak Outomotive’i ziyaret etti
Topraktan halka zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Topraktan halka zeytin hasadı başladı
`Sadaka'ya nafaka davası / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER `Sadaka'ya nafaka davası / Ek fotoğraf
Yıldırımlı kadınlar kendileri üretip kendileri satacak
YEREL HABERLER Yıldırımlı kadınlar kendileri üretip kendileri ...
BTSO üyeleri, ABD’nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında
YEREL HABERLER BTSO üyeleri, ABD’nin en büyük otomotiv yan sanayi ...
OSMEK kursiyerlerinden organik oyuncaklar Masal kahramanları amigurumi ile yaşatılıyor
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerinden organik oyuncaklar Masal ...
Osmangazi’den yeni yaşam alanları Yunuseli yeni spor alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Osmangazi’den yeni yaşam alanları Yunuseli yeni spor ...
Karacabey, üniversite öğrencilerinin çalışma alanı oldu
YEREL HABERLER Karacabey, üniversite öğrencilerinin çalışma alanı ...
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor" "Teknoloji ithal eden bir ülkeyiz. Artık teknoloji üretmemiz gerekiyor" TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker: "Döviz kurlarının iş dünyasında yaşattığı tedirginliği kırmak ve küresel ticarette sesimizi daha güçlü çıkarmak için üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok" "Ekonomimiz ne kadar güçlenirse Türk lirasına olan güven de aynı oranda artacaktır"
YEREL HABERLER TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için ...
Balgöç'ten Bulgaristan seçimleri çağrısı: "Bulgaristan'da bir Türk cumhurbaşkanı adayı oldu, bir oy bile çok önemli"
YEREL HABERLER Balgöç'ten Bulgaristan seçimleri ...
Özcan Bizati, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Özcan Bizati, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda ...
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor TOGG’nun Gemlik’teki fabrikasının kaba inşaatı 1 ay sonra tamamlanıyor Türkiye’nin otomobil fabrikası 2022’de üretime hazırlanıyor Türkiye’nin otomobil fabrikası TOGG’un Gemlik tesisi 2022 sonunda üretime hazır olacak
YEREL HABERLER TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor TOGG’nun ...
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı
Nilüfer’de girişimci adaylarına sertifika
YEREL HABERLER Nilüfer’de girişimci adaylarına sertifika
Nilüfer’deki üretici pazarlarına yeni düzenleme
YEREL HABERLER Nilüfer’deki üretici pazarlarına yeni düzenleme
'Sadaka'ya 'nafaka' davası
YEREL HABERLER 'Sadaka'ya 'nafaka' davası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.