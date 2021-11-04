Sisli havada trafikte tehlike saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın erken saatlerinde çöken sis sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü ise taşıdığı bisiklet ile tehlike saçtı. Bir başka sürücü o ânları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İnegöl'de sabahın erken saatlerinde çöken sis trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte ilerleyen 16 APP 916 plakalı motosikletin sürücüsü, taşıdığı bisiklet ile tehlike saçtı. Sürücü hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O ânları bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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