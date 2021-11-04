Krom madeninde fenalaşan 7 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen 7 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık ilçesinde A.İ. isimli kişiye ait krom madeninde sabah saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan Ömer Erkaya (34) ve İsmail Biltekin ocağa indi. Bir süre sonra fenalaşan Ömer Erkaya yere yığıldı. Erkaya'nın düştüğünü sanan İsmail Biltekin ocaktaki diafondan diğer işçi arkadaşlarına durumu bildirip yardım istedi. Bir süre sonra İsmail Biltekin de fenalaşarak yere yığıldı.



Kurtarmak için ocağa giren diğer işçiler de fenalaştı

İsmail Biltekin'in haber vermesi üzerine Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman isimli işçiler de arkadaşlarına yardım etmek için ocağa indi. Ancak bir süre sonra onlar da karbonmonoksit gazından etkilenip fenalaştı. Yardım için inen işçilerin yukarıya çıkmaması üzerine saat 10.00 sıralarında bir firma yetkilisinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçilerden 4'ü taburcu edilirken, 2'sinin tedavisinin kontrol amaçlı devam ettiği belirtildi.

İşçilerin havalandırma jeneratöründen ocağa dolan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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