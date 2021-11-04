Bursa Uludağ Üniversitesinde görev değişikliği BUÜ'nün yeni İlahiyat Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya oldu

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Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Ali Kaya oldu.

Prof. Dr. Bilal Kemikli, 3 yıllık görev süresinin ardından görevini İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ali Kaya'ya devretti. Keles'in Gelemiç köyünde doğan Ali Kaya, dağ yöresinin çatı derneği DAĞDER'in de önceki dönemlerde başkanlığını yapmıştı.

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