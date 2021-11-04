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Adliyedeki kavganın davasında tek tutuklu sanığa tahliye

DHA

Adliyedeki kavganın davasında tek tutuklu sanığa tahliye


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA Adliyesi´nde `cinsel istismar´ davası sonrası akara olan taraflar arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle açılan davada 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Özbek Aydın´ın tahliyesine hükmetti.
Olay, geçen yıl 4 Kasım´da Osmangazi ilçesindeki Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu olan Savcı Aydın'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına aynı aileden olan iki tarafın yakınları katıldı. Dava için Muş'tan Bursa'ya gelen istismar mağdurunun yakınları Ramazan Aydın, Gıyasettin Aydın ve Behçet Aydın duruşma sonrası adliye çıkışında, sanık Savcı Aydın'ın yakınları Cihat Aydın, Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın ile karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Özbek Aydın ile Mehmet Şirin Aydın, Gıyasettin, Ramazan ve Behçet Aydın'ı bıçakla yaraladı.
Kavgaya müdahale eden polis ekipleri Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın'ın da aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Özbek Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Haklarında `kasten adam öldürmeye teşebbüs´ ve `yaralama´ suçlarından dava açılan 11sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki sanıklar Barış Aydın, Behçet Aydın, Cihat Aydın, Gıyasettin Aydın, Mehmet Şah Aydın, Mehmet Şirin Aydın, Metin Aydın, Mutlu Aydın, Necati Aydın ve Ramazan Aydın ile tutuklu sanık Özbek Aydın ile taraf avukatları katıldı.
`FIRINCI OLDUĞUM İÇİN YANIMDA BIÇAK VARDI´
Duruşmada tutuklu sanık Özbek Aydın, "Fırıncı olduğum için yanımda bıçak vardı. Ben öldürme niyeti ile gelmedim. Gelmiş olsaydım bıçakla değil daha nitelikli bir aletle gelirdim. Bana 7 kişi saldırdı. Ben kendimi savundum. Bıçağın kime denk geldiğini bilmiyorum. Barış ve Mutlu beni bıçakladı. Şikayetim devam etmektedir" dedi. Sanık Özbek Aydın ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, Özbek Aydın´ın tahliyesine, diğer sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-11-04 18:01:46

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