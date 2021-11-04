Dengesini kaybedip düştüğü kaldırıma başını çarptı, köpeği yanından ayrılmadı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da Murat Y. (45), yürürken dengesini kaybedip, yere düştü. Murat Y.´nin köpeği, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadı.

İnegöl´de alkollü olduğu öne sürülen Murat Y., Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokak´ta yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Başını kaldırıma çarpan Murat Y., yaralandı. Murat Y., ihbar gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Murat Y.´nin köpeğinin, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-04 18:06:29



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