Bursasporlu yönetici İlker Batu Demirtaş istifa etti

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Bursaspor Dış İlişkiler ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Batu Demirtaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da istifa şoku yaşandı. Yeşilbeyazlı kulübün Dış İlişkiler ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Batu Demirtaş görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla yürüttüğüm Bursaspor yönetim kurulu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

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