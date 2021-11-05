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Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere müjde Öğrencilerle birlikte öğretmenlerde dinlenecek

İHA

Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjdeyi verdi. 1519 Kasım tarihleri arasında öğrenciler gibi öğretmenler de dinlenme fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere müjde Öğrencilerle birlikte öğretmenlerde dinlenecek

Bursa’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjdeyi verdi. 1519 Kasım tarihleri arasında öğrenciler gibi öğretmenler de dinlenme fırsatı bulacak.
İlk olarak Bursa Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bizim eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak işlediği bir sistemdir. Bugün itibariyle 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1’in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır. Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanmasıdır. Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93’ken, ikinci doz aşı oranı bugün itibariyle yüzde 88’dir. Bir de aşı olmayın bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oluşturduğu yüzde 5’i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 93 oranındadır. Bu süreçteki en büyük avantajımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem Avrupa üzerinde öğretmenlerin aşılama oranları üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları bizleri bugüne getirmiştir” dedi.
20212022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, “Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 1519 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar” dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Özer, Bursa il eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı.

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