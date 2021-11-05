Okullarda çevre eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin çevre konusunda daha hassas olması için okullarda çevre konferansları düzenliyor.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir haline getirmek maksadıyla altyapı ve çevre yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çevre konusunda daha şuurlu bir nesil hedefiyle eğitim çalışmalarına da devam ediyor. Pandemi sebebiyle ara verilen okullardaki eğitim çalışmalarına yeniden başlanırken, çevre eğitimi çalışmalarında geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken tedbirler gibi birçok konu anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dâiresi Başkanlığı, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenerek kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına katkı sağlanıyor. Ayrıca öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Çevre Temizliği ve ‘Geri Dönüşüm’, konulu doküman ve eşyalar hediye ediliyor.

Her yıl okullarda verilen çevre eğitimleriyle 20212022 eğitim ve öğretim yılında 17 ilçedeki 17 okulda yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşması plânlanıyor.

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