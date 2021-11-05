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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dekanlıklarda yeni dönem tayinler tamamlandı

İHA

Dekanlıklarda yeni dönem tayinler tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev süreleri sona eren 5 fakülte dekanlığı için yeni dönem atamaları yapıldı. 3 fakülte dekanı göreve devam ederken, 2 fakülteye ise yeni dekan tayin edildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı; BUÜ Güzel Sanatlar, İlahiyat, Mimarlık, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlıkları için yeni dönem tayinlerini tamamladı. İlahiyat ve Mimarlık Fakültesi’ne yeni dekanlar atanırken, Tıp, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin mevcut dekanları görevlerine devam etti. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Ali Kaya, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na ise Prof. Dr. Tülin Vural Arslan getirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu yeniden tayin edildi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte İlahiyat ve Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen devirteslim törenlerine katıldı. Kılavuz, makamların her zaman gelip geçici olduğunu vurguladı. Tayinlerin bir nöbet değişimi olduğunu aktaran Kılavuz, “Görev süresi içerisinde tüm fakültelerimizin dekanları ile uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. İlahiyat ve Mimarlık Fakültemizin dekanlık görevlerini üstlenen Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, hocalarımızla verimli ve uyumlu bir çalışma ortamı yakalamıştık. Kendilerine verdikleri emeklerden ve gösterdikleri üstün başarılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsinler. Bizler de hakkımızı helal ediyoruz. Görev bayrağını teslim alan Prof. Dr. Ali Kaya ve Prof. Dr. Tülin Vural Arslan hocalarımıza da yeni dönemde başarılar diliyoruz. Hizmet çıtasını daha da yukarılara çıkaracaklarına gönülden inanıyoruz. Hep birlikte Üniversitemizi ve fakültelerimizi çok daha üst sıralara çıkarmak için aynı azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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