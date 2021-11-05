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Bakan Özer’den Bursa’ya 400 milyonun üzerinde 23 yeni okul müjdesi

İHA

Bakan Özer’den Bursa’ya 400 milyonun üzerinde 23 yeni okul müjdesi

Bursa’ya 2021 yılı içerisinde 400 milyonluk yatırım yaptıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki süreç için ise 400 milyonun üzerinde 23 tane derslik yapımı için karar aldıklarını belirtti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaklaşık 2 saatlik toplantının sonunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, “Bursa’ya 2021 yılı içerisinde yaklaşık 400 milyon liralık yatırım desteğinde bulunduk. Bunların bir kısmı yeni okul, bir kısmı da güçlendirme ve destekleme ile ilgili süreçlerde kullanıldı. İlçelerdeki okullaşma oranlarını yükseltmek hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için değerlendirmeler sonucunda Osmangazi ilçesine 7 tane ilkokul ve ortaokulun yanı sıra özel eğitim kampüsü yapacağız. Bu kampüsün içinde özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak. Bir de özel eğitim öğrencilerinin velilerini çocuklarını beklerken nitelikli zaman geçirmeleri için halk eğitim kurslarını alacakları ayrı bir birim de olacak” dedi.
Osmangazi ilçesinin yanı sıra diğer ilçelere de okul yatırımları yapacaklarını belirten Bakan Özer, “Yıldırım ilçesine 5 tane ilkokul ortaokul, Nilüfer ilçesine 4 tane ilkokul ortaokul, Gürsu ilçesine 2 tane ilkokul ortaokul, İnegöl ilçesine 3 ilkokul ortaokul, Gemlik ilçesine bir tane 24 derslikli ilkokul, Orhangazi ilçesine de 1 tane 24 derslikli ilkokul yapma kararı aldık. Bugün itibariyle Valilik, Milli Eğitim Bakanlığımıza talep yazısını gönderecek ve bu tüm yatırımlara onay vereceğiz. İhaleye çıkılacak şekilde gerekli kaynakları Bursa’ya kazandırmış olacağız” diye konuştu.
Bursa özel yetenekli öğrencilerimizin aktif olarak eğitim aldığı 5 tane merkez bulduğunu belirten Bakan Özer, “Bunu 9’a çıkarmaya karar verdik. Gürsu, Kestel, Gemlik ve Osmangazi ilçelerimize birer tane daha sanat merkezi kazandıracağız. Bursa’da 7 tane Rehberlik Araştırma Merkezi bulunuyor. 4 tane daha ilave merkez yapacağız. Bu merkezler İznik, Gürsu, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde olacak” şeklinde konuştu.
Mevcut 400 milyonluk yatırımlara ilave olarak Bursa’ya 23 tane yeni okul yapıp, 1 tane de özel eğitim meslek kampüsünün yapımının onayını vermiş olduklarını belirten Bakan Özer, “Bunlar yaklaşık olarak 400 milyon liranın üzerinde bir yatırım demektir. Bursa’nın yatırımlarını yüzde yüz arttırmış oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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