Bakan Özer: Birinci dönem ara tatilinde öğretmenlerimiz idari izinli olacak (2)



'TÜM YATIRIMLARA ONAY VERECEĞİZ'

Bursa'da İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını Vali Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa milletvekillerinden dinledi. Bakan Özer, toplantı sonrası Bursa´ya yapılacak eğitim yatırımlarını açıkladı. Kente yeni okullar kazandıracaklarını belirten Bakan Özer, "Bursa´da 2021 yılı içerisinde yaklaşık 400 milyon TL´lik okul yapımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı´nın desteği söz konusu. Bunların bir kısmı yeni okul yapımı olduğu gibi, bir kısmı da güçlendirme-destekleme ile ilgili süreçlerde bulunan yatırım miktarları. Hem tüm ilçelerdeki okullaşma oranlarını yükseltmek hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için değerlendirmelerde bulunduk. Osmangazi ilçesine 7 tane ilkokul ve ortaokul yapacağız. Bir de Osmangazi´ye özel eğitim kampüsü yapacağız. Bu kampüsün içinde özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak. Bir de özel eğitim öğrencilerinin velilerini çocuklarını beklerken nitelikli zaman geçirmeleri için halk eğitim kurslarını alacakları ayrı bir birim de olacak. Yıldırım ilçemize 5 tane ilkokul ortaokul yapacağız. Nilüfer ilçemize 4 tane ilkokul, ortaokul, Gürsu ilçemize 2 tane ilkokul, ortaokul, İnegöl ilçesinde 3 ilkokul, ortaokul, Gemlik ilçemize bir tane 24 derslikli ilkokul, Orhangazi ilçemize de 1 tane 24 derslikli ilkokul yapma kararı aldık. Bugün itibariyle Valilik, Milli Eğitim Bakanlığımıza talep yazısını gönderecek ve bu tüm yatırımlara onay vereceğiz. İhaleye çıkılacak şekilde gerekli kaynakları Bursa´ya kazandırmış olacağız" dedi.

'23 YENİ OKUL VE 1 ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ ONAYINI VERDİK'

Özel yetenekli öğrencilerin okul sayısını da arttıracaklarını belirten Bakan Özer, "Bursa özel yetenekli öğrencilerimizin aktif olarak eğitim aldığı 5 tane merkez bulunuyor. Bunu 9´a çıkarmaya karar verdik. Gürsu, Kestel, Gemlik ve Osmangazi ilçelerimize birer tane daha sanat merkezi kazandıracağız. Bursa´da 7 tane Rehberlik Araştırma Merkezi bulunuyor. 4 tane daha ilave merkez yapacağız. Bu merkezler İznik, Gürsu, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde olacak. Mevcut 400 milyonluk yatırımlara ilave olarak, Bursa´ya 23 tane yeni okul yapıp, 1 tane de özel eğitim meslek kampüsü yapımının onayını vermiş olduk. Bunlar yaklaşık olarak 400 milyon liranın üzerinde bir yatırım demektir. Bursa´nın yatırımlarını yüzde yüz arttırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Eğitim Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-11-05 11:48:13



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