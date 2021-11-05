İstanbul´dan Anıtkabir´e giden bisikletliler Bursa´da Atatürk Evi´ni ziyaret etti



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) '10 KASIM'da 10 bisikletli Anıtkabir´e' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul'dan yola çıkan Bisiklet İnsiyatifi Grubu üyeleri, yolculuğun ilk gününde Bursa´da mola verdi. Grup üyeleri, Atatürk Evi´ni ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuzla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve HYDRA Grubu iş birliğiyle, '10 Kasım´da 10 bisikletli Anıtkabir´e' adı altında sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Proje kapsamında İstanbul Tuzla´dan yola çıkan 10 bisikletli Bursa, Eskişehir üzerinden Ankara´ya giderek Anıtkabir´i ziyaret edecek. Dün akşam saatlerinde Bursa´ya gelen ekip, ilk olarak Atatürk Evi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup bugün yola çıkarak Eskişehir´e, ardından da Ankara Anıtkabir´e varacak.

Zorlu yolculuğun ardından Bursa´ya geldiklerini belirten grup üyesi Nesrin Yaman, "Tuzla Belediyesi ve HYDRA Grup iş birliğiyle İstanbul Tuzla´dan Bisiklet İnsiyatifi ekibiyle birlikte yola çıktık. Feribotla Yalova´ya geldik. Çınarcık, Armutlu, Gemlik ve son olarak Bursa´ya geldik. Buradan Eskişehir´e geçeceğiz. Polatlı´dan geçerek Ankara´ya gideceğiz. Kurtuluş Savaşı çok zorlu geçti. Biz de Ata´mıza kendimizce bisikletle giderek vefa borcumuzu ödemek istedik. Bu şekilde zorlu koşullarda giderek onun kabrini ziyaret etmek istiyoruz. Projemizin ikinci etabındayız. En çok bu etapta zorlandık. Yokuşlar çok fazlaydı. Sabah erkenden yola çıktık ve gün boyu yoldaydık" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-11-05 12:11:31



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