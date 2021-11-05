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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dönem stajyerlerine oryantasyon eğitimi

İHA

Dönem stajyerlerine oryantasyon eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü, stajını Büyükşehir’de yapmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.
Daha önce yaz stajına katılan öğrencilerden sonra, 20212022 dönem stajını yapmak isteyen öğrenciler meslek, kişisel gelişim, amaç ve hedefleri göz önünde bulundurularak, belediyenin hizmet birimlerinde stajlarına başladı. Belediye meclis salonunda oryantasyon eğitimi yapıldı.
Eğitimde Büyükşehir Belediyesinin tanımı, yönetim modeli, yetki alanı, hizmet standartları gibi konulardan bahsedildi. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gençlere verdiği destek doğrultusunda öğrencilerin stajlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini sağlamak maksadıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “İlk Yardım” konularında eğitim verildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, iş güvenliği, işyerlerinde, çalışanlara sağlıklı çalışma ortam sunmak, çalışanları çalışma ortamındaki olumsuz etkilerinden korumak, oluşabilecek riskler ile maddî ve manevî zararları tamamen engellemek veya asgarîye indirme, çalışma ve üretim verimini en üst seviyeye çıkarma konuları anlatıldı.

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