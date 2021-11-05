Bursaspor şut çalışması gerçekleştirdi

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Bursaspor'da çalışmalar sürüyor. Yeşilbeyazlıların Şilili futbolcusu Cristobal Jorquera takımdan ayrı çalıştı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman minyatür kalelere pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin ve Mehmet Erdem Uğurlu'nun tedavileri devam ederken Cristobal Jorquera takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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