Bursaspor’un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi forma göğüs sponsoru oldu. İki hafta boyunca Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) reklamı yeşilbeyazlı takımın formasında yer alacak.

TFF 1. Lig’in 12 ve 13. haftasında Kocaelispor ve İstanbulspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’a Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ligin 12. 13. haftalarında oynayacağımız Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarımızın, göğüs sponsorluğunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz"

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