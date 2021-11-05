Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, inşaatın 2´nci katından kum yığınına düşen İsmail A. (10), yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 1. Mercan Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun amaçlı inşaatın 2´nci katına çıkan İsmail A., dengesini kaybedip, düştü. 6 metrelik yükseklikten inşaatın yanında bulunan inşaat kumunun üzerine düşen İsmail A., yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-05 18:04:22



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