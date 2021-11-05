Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, inşaatın 2´nci katından kum yığınına düşen İsmail A. (10), yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 1. Mercan Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun amaçlı inşaatın 2´nci katına çıkan İsmail A., dengesini kaybedip, düştü. 6 metrelik yükseklikten inşaatın yanında bulunan inşaat kumunun üzerine düşen İsmail A., yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-11-05 18:04:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.