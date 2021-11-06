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(Özel) Ayı kostümüyle parka girdi, vatandaşlara zehirli mantar uyarısı yaptı Parkta ayı gören çocuklar korkudan kaçıştı

İHA

(Özel) Ayı kostümüyle parka girdi, vatandaşlara zehirli mantar uyarısı yaptı Parkta ayı gören çocuklar korkudan kaçıştı

Bursalı ünlü tiyatro sanatçısı, sonbaharda çıkan zehirli mantarlara karşı vatandaşları ayı kostümüyle uyardı.
Ünlü tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, sonbaharda ormanlarda çıkan ve bilinçsiz vatandaşlar tarafından toplanıp yenilerek ölümlere sebep olan zehirli mantarlara dikkat çekti. Keskin, ayı kostümüyle parkta dolaşıp, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Parkta otururken karşılarında ayı kostümlü birini gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ayı kostümlü birinin parkta dolaştığını gören çocuklar ise korkudan sağa sola kaçıştı. Bahtiyar Keskin, ayı kostümüyle parktaki vatandaşları tek tek dolaşıp, zehirli mantar konusunda uyarılarda bulundu.
Her yıl çok sayıda vatandaşın zehirli mantardan dolayı hayatını kaybettiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben ayı kostümü giyip zehirli mantarlara karşı dikkat çekmek istedim. Parkta oturan vatandaşların yanına gidip, bilmedikleri mantarı kopartıp yememeleri konusunda uyarılarda bulundum. Vatandaşlar gösterimi ve uyarılarımı çok beğendi. İnşallah yapmış olduğumuz gösteriyle insanların aklında kalıcı fikirler oluştururuz" dedi.
Vatandaşlar, Bahtiyar Keskin'in yapmış olduğu uyarıların çok yerinde olduğunu belirtti.

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