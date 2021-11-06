Fransız Sinema Haftası Nilüfer'de başladı

Nilüfer Belediyesi’nin Institut Français ile birlikte düzenlediği “Fransız Sinema Haftası”, Konak Kültürevi’nde düzenlenen açılış kokteyli ve “Sulukule Mon Amour” ve “Hayaletler” isimli filmlerin gösterimi ile başladı.

Faaliyet alanı Fransızca öğretimi, kültür, dil, eğitim, bilim konularında iş birlikleri olan Institut Français’in, Nilüfer Belediyesi ile birlikte düzenlediği “Fransız Sinema Haftası” başladı. Hafta boyunca her gün farklı Türk ve Fransız yapımı film gösterimlerinin gerçekleştirileceği festival, Konak Kültürevi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Fransız Yapımı “Sulukule Mon Amour” ve “Hayaletler” isimli filmlerin gösterimi ile başlayan festivalin açılış kokteyline Nilüfer Belediyesi Başkan Yarımcısı Zafer Yıldız ve Bursa Türk Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak da katıldı. Festival programı hakkında bilgi veren Yıldız, “Türkiye’de vizyona girmemiş 5 Fransız yapımı uzun metrajlı film ve 5 Türk ortak yapım kısa metraj film Ankara’dan başlayarak 20’den fazla şehirde gösteriliyor. Bu festivalin Bursa ayağına ev sahipliği yapıyoruz. Bursalı sinemaseverleri Konak Kültürevi’nde görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

Bursa Türk Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak ise, Fransa’ın Bursa tarihi içindeki izlerine dikkat çekerek “Zaman zaman kesintiye uğrasa da iki ülke arasında tarihin derinliklerinden gelen çok güçlü bir bağ var. Bursa’da da çok ciddi bir Fransız kültürü var. Levanten ismi ile anılan Fransızların Bursa’da kurduğu fabrika, işletmeler, okullar ve nihayetinde mezarlıkları gibi pek çok izi vardır. Nilüfer Belediyesi’nin destekleri ile bizler de iki ülke arasındaki bu kültür ve dostluğun devamını sağlamak adına bugün sizlerle beraber olmak istedik” diye konuştu.

Institut Français’in gezici sinema festivali kapsamında, 59 Kasım tarihleri arasında Konak Kültürevi’nde kısa ve uzun metrajlı Fransız ve Türk yapımları sinemaseverlerle buluşacak. https://bilet.nilufer.bel.tr adresinden temin edilebilecek olan festival filmlerinin indirimli bilet ücreti 5 TL, tam bilet ise 7 TL olarak belirlenirken, gösterimler saat 20.00’de başlayacak.

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