(Özel) Türkiye'nin meyve ambarı...Futbol topu gibi armutlar şaşırtıyor 15 tane soğuk hava deposunun olduğu köyden yılda 100 bin ton meyve çıkıyor Köyde yetişen 1,5 kiloluk armutlar futbol topunu andırıyor

Bursa'nın verimli ovası üzerinde kurulan 130 haneli köy, Türkiye'nin armut ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. Köyde yetişen 1,5 kiloluk armutlar futbol topunu andırıyor.

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy, 1985 yılında deveci armudu yetiştirilmeye başlanmasıyla Türkiye'nin meyve ambarı hâline geldi. Bursa'nın verimli ovası üzerine kurulan köyde hasat zamanı 1,5 kiloluk armutlar yetişiyor. Köyde 15 adet soğuk hava deposu bulunuyor. Ağaköy, Türkiye'nin armut, elma ve ayva ihtiyacının yüzde 10'unu karşıyor. Bu köydeki soğuk hava depolarında yıllık 100 bin ton meyve muhafaza ediliyor. Bu depolardaki meyveler 6 ay boyunca ihtiyaç oldukça Türkiye'nin birçok vilayetine gönderiliyor. Başarısıyla ön plâna çıkan bu köy herkese örnek olarak gösteriliyor. Deveci armudu hasadının başlamasıyla birlikte bahçelerde ve soğuk hava depolarında harıl harıl çalışmalar devam ediyor.

Köylerinin Türkiye'nin meyve ambarı olduğunu ifade eden Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Şener, "Ağaköy geçmişinden bu yana armutta Türkiye'nin ilk ve öncü köyüdür. İlk deveci armudunun yetiştirilmesine 1984 yılında başlandı. Bu armut ovamızdaki diğer köylere de dağıldı. Gürsu ovasında 50 bin ton deveci armudu yetişiyor. Aynı şekilde 50 bin tonda santa maria armudu yetişmektedir. Bunun haricinde şeftali, elma ve ayva da yetişmekte. Ovamız meyve anlamında ciddi kaliteye sahip. Türkiye'nin incisidir. Ovamızda toplanan meyveler köyümüzdeki 15 soğuk hava deposunda 6 ay muhafaza ediliyor. Buradan talep oldukça ülkemizin çeşitli bölgelerine gönderiliyor. Santa maria armudunun ihracatı da çok fazla. Gürsu ovası Türkiye'deki meyve ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor, köyümüz ise yüzde 10'unu karşılıyor" dedi.

Bu yılki deveci armudu hasadına başladıklarını ifade eden Muhammet Enes Kocaefe, "Bu yıl rekolte geçen yıla nazaran daha iyi. Bizim köyde yetişen armutlar kaliteli olduğu için Türkiye'nin batı kesimlerinde, Avrupa ve Rusya'da tüketiliyor. Pandemi döneminde armut fiyatlarında artış oldu. Bu yıl armudu 6 liradan satıyoruz. Bu fiyat daha da artar diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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