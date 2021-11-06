Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler Bursa'da kasksız ve koruyucu ekipmanı olmayan motorsiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı

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Bursa'da motorlu genç anayolda tehlike saçarak ilerledi. Bu anlar vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş motosikletiyle makas atarak ve tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Herhangi bir kask ve koruyucu ekipman olmadığı görülürken bu anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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