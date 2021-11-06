Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

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Bursa'da bir genç anayolda bisikleti ile otomobile tutunarak ilerledi. Trafikte kendi canını tehlikeye atan genç, kendisini çeken otomobil sürücüsüne ise gülerek poz verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç gideceği yere daha erken gitmek için bir otomobile tutunarak ilerledi. Canını tehlikeye atan genç kendisini çeken otomobil sürücüsüne ise gülerek poz verdi.

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