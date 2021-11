Bursa'da başıboş at anayolda tehlike saçtı

Bursa'da ana yolda ipini koparıp hızla ilerleyen at tehlike saçarak ilerledi.

Olay, BursaAnkara yolu İnegöl ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ipini kopartan bir at yolunu şaşırınca anayola girdi. Sürücülere zor anlar yaşatan at bir süre sonra gözden kayboldu.

