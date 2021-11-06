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Yenişehir’e 4 yeni okul yapılacak Milletvekili Esgin’den, Yenişehir’e 4 yeni okul müjdesi

İHA

Yenişehir’e 4 yeni okul yapılacak Milletvekili Esgin’den, Yenişehir’e 4 yeni okul müjdesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine 4 yeni okul yapılıyor. Projeleri hazırlanan okullar bu yıl Kasım ayından itibaren ihaleye çıkmaya başlayacak .
Eğitime büyük önem veren AK Parti; Yenişehir’e 4 yeni okul yapılacağı müjdesini verirken 5.okul için önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le görüşme yapacak.
Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “ Yenişehir ilçemizde bulunan Akçeşme ilköğretim okulumuz depreme dayanıklı olmadığından dolayı yıkılmıştı. Aynı yere 24 derslik okul yapılacağı sözünü vermiştik. İlçe Başkanımız ve teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde okulumuzun 32 dersliğe çıkması için karar alındı. Bunu Milli Eğitimiz Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede netleştirdik. Akçeşme ilköğretim okulumuz 2021 yılı Kasım ayında ihaleye çıkacaktır. Bununla birlikte Yenişehir’imize TOKİ Anaokulu ile Halk eğitim merkezi yapılacak. Bunlarında Kasım ayında ihalesi yapılacaktır. Teşkilatlarımızdan gelen talep doğrultusunda yapılacak hizmetlerin dışında bir adet daha anaokulu yapılacağı müjdesini hemşerilerimize vermek istiyorum. Toplamda 4 adet yeni hizmet binası yapılacak olup hizmetlerin Yenişehir’e öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Milletvekili Esgin, “Bursa genelinde deprem analizi sorunlu 36 okulumuzu yıktık. Son 2,5 yıl içinde 8 okulu bitirdik 15 okul inşaatımızda devam ediyor. 13 okulumuzda proje ve ihale aşamasındadır. Tüm okulların ödeneği hazır olup bu okullardaki toplam 500 derslik sayısını yüzde 73 artırarak 864'e çıkarıyoruz. Hem de pandemi koşullarına rağmen durmadan yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor ” dedi.
Ak Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “ Öncelikle her daim bizlere desteklerini esirgemeyen Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel ve Ak Parti İl Başkanımız Davut Gürkan’a ilçem ve teşkilatlarım adına teşekkür ediyorum. Kamuoyunda çıkan Yenişehir’e hiçbir okul yapılmayacak iddiaları tamamen asılsızdır. Bizler Ak Parti olarak ilçemizde bulunan Akçeşme ilköğretim okulunun yıkılmasında itibaren buraya yeni okul yapılacağı sözünü kamuoyuna açıklamıştık. Kasım ayından itibaren Akçeşme ilköğretim okulu dışında iki adet anaokulu ve Halk eğitim merkezi de ihaleye çıkacaktır. Önümüzdeki haftalarda Milli Eğitim Bakanımız tekrar Bursa’ya gelecekler. O zaman 2022 yılı içinde ilçemize yeni bir Mesleki Teknik lise, Fen lisesi ya da talebe göre başka bir okul yapılması için Milletvekillerimizle Bakanımızla görüşmemiz olacaktır. İlçemizin sorun ve isteklerini biliyoruz. Bu yönde de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim alanında verdiğimiz sözlerin yerine geleceğinden hiçbir hemşerimizin şüphesi olmasın” dedi.

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