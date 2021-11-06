Çocuğa cinsel istismar sanığının, Yunanistan'da da aynı suçu işlediği iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğa cinsel istismar sanığının, Yunanistan'da da aynı suçu işlediği iddiası

DHA

Çocuğa cinsel istismar sanığının, Yunanistan'da da aynı suçu işlediği iddiası


Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit´in (45) ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başladı. Mağdur çocuğun ailesinin avukatı, sanığın daha önce Yunanistan´da da 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu yönünde bir bilgi aldıklarını, konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Olay, 5 Temmuz´da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Murat Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'TACİZ ETMEDİM'
Hakkında `Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı´ suçlamasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açılan sanık Murat Özyiğit, hakimin suçun `nitelikli cinsel saldırı´ olduğu kanaati üzerine, dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderildi.
Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Murat Özyiğit, ilk celseye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada yeniden savunma yapan Özyiğit, eski ifadelerini tekrar ederek, "Kız erkek fark etmez, ben bütün çocukları severim. İddia edildiği gibi taciz etmedim" dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların giderilmesi için erteledi.
'PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ DURUMDA'
Duruşmadan sonra mağdur ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya açıklama yaptı. Çetinkaya, sanığın Yunanistan´da da benzer bir suça karıştığı için sınır dışı edildiği yönünde bir bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bu dosya aslında Asliye Ceza Mahkemesi´nde sarkıntılık suçundan açılmıştı. Ama yapılan itirazlar sonucunda dosya cinsel saldırı olarak değerlendirildi ve ağır cezaya aktarıldı. İstismara uğrayan çocuk, henüz çok küçük. Fiilin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor ama güvenini yitirmiş, psikolojisi bozulmuş durumda. Annesi olmadan dışarı çıkmıyor, annesinin olmadığı ortamlara girmiyor. Şahıs tutuklu olarak yargılanıyor. Zaten yaptığımız araştırmalara göre sanığın Yunanistan´da evli ve 1 çocuğu olduğu fakat bir çocuğa istismarda bulunduğu için sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-11-06 11:34:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet bölümünde okuyan liseliler, okuldaki duruşma salonunda uygulamalı eğitim görüyor
YEREL HABERLER Adalet bölümünde okuyan liseliler, okuldaki duruşma ...
Yenişehir’e 4 yeni okul yapılacak Milletvekili Esgin’den, Yenişehir’e 4 yeni okul müjdesi
YEREL HABERLER Yenişehir’e 4 yeni okul yapılacak Milletvekili ...
(Özel) Şans oyun oynamak boşanma sebebi Evini ihmal eden şimdi yandı Şans oyunu için evi ihmal etme tazminat sebebi
YEREL HABERLER (Özel) Şans oyun oynamak boşanma sebebi Evini ihmal ...
Bursa'da başıboş at anayolda tehlike saçtı
YEREL HABERLER Bursa'da başıboş at anayolda tehlike saçtı
Antioksidan kaynağı son kornişonlar kapışılıyor Türkiye’de en fazla kornişon turşu kuruluyor
YEREL HABERLER Antioksidan kaynağı son kornişonlar ...
Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle ...
Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler Bursa'da kasksız ve koruyucu ekipmanı olmayan motorsiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler Bursa'da ...
CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle köy okuluna destek
YEREL HABERLER CarrefourSA çalışanlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı ...
(Özel) Türkiye'nin meyve ambarı...Futbol topu gibi armutlar şaşırtıyor 15 tane soğuk hava deposunun olduğu köyden yılda 100 bin ton meyve çıkıyor Köyde yetişen 1,5 kiloluk armutlar futbol topunu andırıyor
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye'nin meyve ambarı...Futbol topu gibi ...
Fransız Sinema Haftası Nilüfer'de başladı
YEREL HABERLER Fransız Sinema Haftası Nilüfer'de başladı
(Özel) Ayı kostümüyle parka girdi, vatandaşlara zehirli mantar uyarısı yaptı Parkta ayı gören çocuklar korkudan kaçıştı
YEREL HABERLER (Özel) Ayı kostümüyle parka girdi, vatandaşlara ...
Başkan Erdem Barış sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Erdem Barış sakinleriyle buluştu
Gülten Akın Mektup Ödülü’nün sahibi belirlendi
YEREL HABERLER Gülten Akın Mektup Ödülü’nün sahibi belirlendi
Çocuklara spor öncesi muayene önemli
YEREL HABERLER Çocuklara spor öncesi muayene önemli
Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık ...
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
YEREL HABERLER Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden ...
Bakan Dönmez: “Birçok komşu ülkelere göre çok daha rahat konumdayız”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Birçok komşu ülkelere göre çok daha ...
Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Oynamak için çıktığı inşaattan düşen çocuk yaralandı
Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görev değişimi
YEREL HABERLER Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görev değişimi
Esnaf Odası Başkanı Aydın: “Sigorta şirketleri tamircileri mağdur ediyor”
YEREL HABERLER Esnaf Odası Başkanı Aydın: “Sigorta şirketleri ...
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Cemal Alanya Camii’ne yeni minare Osmangazi’den camilere hizmet eli
YEREL HABERLER Cemal Alanya Camii’ne yeni minare Osmangazi’den ...
Kamyonet, çarpıştığı otomobili direğe sıkıştırdı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, çarpıştığı otomobili direğe sıkıştırdı: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.