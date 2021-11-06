İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´da iş yerinin önünde husumetlisi Zülküf Ç. (30) tarafından tabancayla bacağından vurulan İlyas B., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Eski Pazar Caddesi´nde meydana geldi. Zülküf Ç., para meselesi yüzünden husumetli olduğu İlyas B.´nin işlettiği büfeye geldi. Zülküf Ç., belinden çıkardığı tabancayla iş yerinin önündeki İlyas B.´yi bacağından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bacağına mermi isabet eden İlyas B., çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-11-06 13:01:09
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