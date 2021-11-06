100 yıllık İstiklâl Marşı coşkusu

Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı kapsamında İçişleri Bakanlığı PRODES tarafından desteklenen “Uluslararası Akif Dostu Şehirler" projesinin ikinci ayağı Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle muhteşem bir programla gerçekleştirildi.

Çanakkale Folklor Araştırmaları Derneği tarafından hayata geçirilen proje, vatan şairi Akif’in hayatının çeşitli dönemlerinde bulunduğu ve yaşamında özel yer teşkil eden şehirler olan Çanakkale ve Bursa’nın ardından Kastamonu, Ankara, Antakya, KKTC’de gerçekleştirilecek.

İstiklal Marşı yarışmasına giren eserlerin dinletildiği ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik’in de izlediği etkinlikte, Akif ve İstiklâl Marşı temalı resim sergisi açılışı yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kurtoğlu’nun Akif ile ilgili paneli ve 22. dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun yorumladığı Bülbül şiiri beğeniyle dinlendi.

Akif şiirlerinden bestelenen eserler ve sevdiği parçaların icra edildiği gecenin ikinci bölümü, Bursalı folklor ekipleri Uludağ’ın Efeleri, Yaren Halkoyunları Derneği, Orhangazi Belediyesi Halkoyunları Topluluğu, Anadolu’nun Renkleri Halkoyunları Derneği ve proje ÇAFAD halk oyunları topluluğunun sergilediği gösterilerle sona erdi.

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